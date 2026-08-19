Ciervo fue sacrificado tras atacar a un adulto mayor en un parque de Londres
La víctima -que estaba disfrutando de un picnic- sufrió heridas en el pecho y tuvo que ser hospitalizada.
Aparentemente el animal iba en busca de comida: una costumbre propiciada por la porfía de los propios humanos, que ignoran las órdenes de no darles alimento.
La tragedia tuvo como escenario al parque Richmond, uno de los más grandes de la capital británica, conocido por su población de decenas de ciervos que merodean en libertad.