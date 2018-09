Detienen a hombre que portaba un arma en el palacio de Buckingham

La policía británica detuvo a un hombre en la entrada del palacio de Buckingham, residencia oficial en Londres de la reina de Inglaterra, Isabel II, como sospechoso de estar en posesión de un arma.

Los agentes fueron llamados a las 12:47 hrs (09:47 hora de Chile) por el personal de seguridad del palacio, que detectó en la entrada de visitantes a un hombre que portaba un arma "taser" (pistola eléctrica), señaló en un comunicado la policía metropolitana de la capital británica.

El hombre, de 38 años, permanece bajo custodia en una comisaría de Londres, detallaron las fuerzas de seguridad.

Isabel II se encuentra estos días en su residencia del castillo de Balmoral, en Escocia, donde ha pasado cerca de mes y medio de receso veraniego, según medios británicos, y tiene previsto regresar a Londres la próxima semana.

