Boris Johnson lanzó oficialmente su campaña para suceder a May

El ex titular británico de Exteriores Boris Johnson afirmó que es el momento de "ejecutar el 'brexit'" y de "unir al país", en un video en Twitter con el que inauguró este lunes oficialmente su candidatura para sustituir a la primera ministra, Theresa May, al frente del Partido Conservador y del Gobierno.

En la grabación, se ve a Johnson departiendo con varios ciudadanos a las puertas de sus viviendas, a los que trata de persuadir de que él sería el reemplazo idóneo de la jefa del Ejecutivo, que dimitirá el próximo viernes.

"Si salgo elegido, saldremos (de la Unión Europea) el 31 de octubre, haya o no haya acuerdo", asegura el político conservador en el video promocional.

"Si hay una lección del referendo de 2016 (en el que salió elegida la opción del 'brexit' o salida de la Unión Europea), es que demasiadas personas sienten que se les ha dejado atrás, que no pueden participar plenamente de las oportunidades y de los éxitos" de este país, agrega el también exalcalde de Londres.

Alude además a otros asuntos de interés nacional relacionados con la necesidad de construir infraestructuras, de invertir en educación, medioambiente y de apoyar al "fantástico" sistema público de Sanidad (NHS), sin descuidar el apoyo a los negocios.

"Debemos tener coraje para decirle a la gente de este país que podemos hacerlo", le comenta Johnson a una anciana británica que le abre la puerta de su casa en otro momento del video, a lo que la señora le responde: "y tú eres el único que puede hacer eso".

Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK