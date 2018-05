"Boda real": El príncipe Carlos llevará a Meghan Markle al altar

El príncipe Carlos, heredero de la corona británica, llevará a Meghan Markle hasta el altar en la boda con su hijo menor, el príncipe Harry, mañana sábado, en el castillo de Windsor, informó este viernes el palacio de Kensington.

El príncipe de Gales hará de padrino después de que se confirmase la ausencia del padre de la novia, Thomas Markle, tras ser sometido recientemente a una operación de corazón.

De acuerdo con el palacio de Kensington, residencia oficial del príncipe Harry, la ex actriz estadounidense, de 36 años, pidió a su futuro suegro que la lleve hasta el altar.

"Meghan Markle ha pedido a su alteza real el Príncipe de Gales que la acompañe por el pasillo de la capilla de San Jorge el día de su boda. El Príncipe de Gales está satisfecho de poder recibir de esta manera a la señorita Markle en la familia real", reza el comunicado del palacio.

La última vez que el heredero de la corona hizo de padrino fue hace dos años en la boda Alexandra Knatchbull, hija de uno de sus mejores amigos, Lord Brabourne, recuerdan los medios.

Se había conjeturado con la posibilidad de que Markle entrase al templo religioso acompañada de su madre, Doria Loyce Ragland, tras confirmarse ayer que el padre de la novia no iría a Windsor.

As preparations for the Wedding of Prince Harry and Ms. Meghan Markle continue in Windsor, join us for a look at the route the newlyweds will take in a Carriage Procession following the Wedding Ceremony. #RoyalWedding pic.twitter.com/YnFQVhxxti

A través del palacio de Kensington, Markle informó ayer en una nota de que, "con tristeza", su padre no podía asistir al enlace, ya que necesitaba "espacio" para concentrarse en su salud.

El progenitor de la ex actriz se recupera en México, según los medios, tras ser sometido a una intervención quirúrgica para implantarle tres stents (dispositivos metálicos) en las arterias.

A principios de semana, el príncipe Harry y Meghan Markle habían pedido "comprensión" y "respeto" hacia Thomas Markle ante las conjeturas de que no viajaría a Londres.

Al parecer, tuvo problemas de salud debido al estrés provocado por la atención mediática y después de que se publicase que había pactado unas fotos con unos "paparazzi", en las que se le veía probándose ropa para la boda y también mientras miraba imágenes de su hija con el príncipe.

Los medios indican que la madre de Meghan Markle conocerá este viernes a la reina Isabel II, tras reunirse ayer por primera vez con los padres del príncipe Harry, el príncipe Carlos y Camilla, duquesa de Cornualles.

Policía pidió que no se arroje confeti en la boda

En paralelo, la Policía urgió este viernes a los espectadores que se acerquen mañana al castillo de Windsor a no arrojar confeti "u otros objetos" al paso del desfile que sucederá a la ceremonia.

La Policía de Thames Valley, responsable en el condado de Berkshire, donde se ubica la localidad de Windsor, pidió a los ciudadanos, en un mensaje difundido a través de la red social Twitter, que no tiren ningún tipo de material a los contrayentes "durante todo el día y, particularmente, durante la procesión".

"Supone un potencial riesgo de seguridad y es un poco difícil de limpiar", agregó el cuerpo policial, al tiempo que deseó que todo el mundo "disfrute del día".

