Denunciante del príncipe Andrés fue embestida por un autobús

La mujer que acusó al príncipe Andrés y a Jeffrey Epstein de abuso sexual, Virginia Giuffre, contó en sus redes sociales que fue embestida por un autobús y que le quedan "cuatro días de vida".

"He entrado en insuficiencia renal, me han dado cuatro días de vida, me han trasladado a un hospital especializado en urología. Estoy lista para marcharme", afirmó en las últimas horas Giuffre -de 41 años- en una publicación donde su rostro aparece lleno de moretones mientras permanece tumbada en la cama de un hospital.

En el 'post' explica que los "cuatro días de vida" han sido el diagnóstico que los médicos le han dado después de sufrir un accidente de tráfico en el que su auto "fue embestido por un autobús escolar a 110 kilómetros por hora", mientras ella "trataba de reducir la velocidad para tomar una curva".

"Ya saben lo que dicen de los deseos. Cuando tienes una mierda en una mano y un deseo en otra, les aseguro que al final saldrá la mierda", continuó en su publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Virginia Roberts (@virginiarobertsrising11)

La representante de Giuffre, Dini von Mueffling, confirmó a The Guardian que la mujer había sufrido un grave accidente y que agradecía "enormemente el apoyo y los buenos deseos que le están enviando".

En 2021, Giuffre esgrimió en una demanda civil que Epstein la obligó a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés, el segundo hijo de la reina Isabel, en al menos tres ocasiones cuando ella tenía 17 años (y él 41) a cambio de 15.000 dólares.

"Se vio obligada (Giuffre) mediante amenazas expresas o implícitas, por Epstein, Maxwell (Ghislaine Maxwell, amiga íntima del anterior) y/o el príncipe Andrés a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés, y temía la muerte o lesiones físicas, tanto para ella como para otra persona, y otras repercusiones por desobedecer a Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés debido a sus poderosas conexiones, riqueza y autoridad", rezaba su demanda.

Su denuncia incluía una foto del príncipe Andrés abrazando a Giuffre mientras Maxwell, expareja de Epstein, sonríe a la cámara desde el fondo de la imagen.

A pesar de diversos acuerdos entre las partes que evitaron mayores consecuencias para el príncipe Andrés, el Palacio de Buckingham le despojó sus funciones militares y del título real.

Posteriormente, el príncipe lamentó su relación con el difunto Epstein -que se suicidó en una celda en 2019 antes de ser juzgado por tráfico sexual y conspiración- y reconoció que el pedófilo "traficó a innumerables niñas a lo largo de muchos años".