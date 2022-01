Reina Isabel despojó al príncipe Andrés de sus títulos militares por escándalo sexual

La reina Isabel II ha decidido retirar todos sus títulos militares al príncipe Andrés, que será juzgado en Estados Unidos por su presunta implicación en un escándalo de abuso sexual a una menor, anunció este jueves el Palacio de Buckingham.

En un escueto comunicado emitido por la residencia oficial de la soberana británica, la Casa Real indicó que "con la aprobación de la reina y su acuerdo, los títulos militares del duque de York y sus patronatos reales han sido devueltos a la reina".

El palacio anuncia además que "el duque de York continuará sin ejercer ninguna función pública y defenderá su caso (judicial) como ciudadano privado", agrega la nota.

A partir de ahora, el hijo de Isabel II no podrá tampoco utilizar más el título de "Su Alteza Real" en ninguna capacidad oficial.

