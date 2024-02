El príncipe de Gales pide el fin de la violencia en Gaza

El príncipe de Gales, William, heredero de la corona británica, pidió este martes el fin de los combates en Gaza "lo antes posible" y aseguró que ya "han muerto demasiados" en la Franja.

En un inusual pronunciamiento, el hijo mayor del rey Carlos III se mostró "profundamente preocupado" por la situación en Medio Oriente y alertó sobre la "desesperada necesidad de aumentar el apoyo humanitario a Gaza", así como la importancia de liberar a los rehenes en manos de Hamás.

"A veces solo es cuando nos enfrentamos a la pura dimensión del sufrimiento humano que se evidencia la importancia de una paz permanente", dijo William en el comunicado difundido por el Palacio de Kensington, su residencia oficial.

El príncipe realizó esa declaración antes de dos visitas que realizará en las próximas semanas -cuya naturaleza no se ha detallado- para informarse sobre el apoyo humanitario que se brinda a Gaza.

William instó a no caer en la desesperación, "incluso en los momentos más sombríos", y mostró su esperanza en que se encontrará "un futuro más brillante" para la región.

