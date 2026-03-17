Inglaterra: Empleado de guardería fue condenado a 24 años de cárcel por abusar y violar a niños

Un trabajador de una guardería que violó y abusó de niños pequeños a su cargo en Bristol, al oeste de Inglaterra, fue condenado a 24 años de cárcel.

Nathan Bennett, de 30 años, que abusó de pequeños de dos y tres años en la guardería Partou King Street de Bristol, había sido declarado culpable el mes pasado de ocho cargos: dos de violación, cuatro de agresión sexual y dos de agresión por penetración.

Además, la corte estableció que, tras completar su pena de cárcel, Bennett deberá cumplir un periodo de libertad condicional de seis años.

Durante el juicio, varios padres y personal de la guardería declararon que habían expresado su preocupación por el comportamiento del trabajador hacia los menores a su cargo en febrero de 2025.

La Policía inició una investigación después de que el personal lo captara en las cámaras de seguridad metiendo la mano en los pantalones de un niño, lo que llevó a su detención y al cierre de la guardería.

El personal observó que sentaba a los niños en su regazo durante largos periodos de tiempo, usaba pantalones con agujeros en la entrepierna y parecía tener un comportamiento posesivo con algunos menores, según el juicio.

Antes de dar a conocer hoy la condena, juez William Hart dijo que Bennet ha causado "graves daños psicológicos" a varias personas, pero que "nunca más estará en una posición similar" para abusar de menores.

"Usted es un delincuente peligroso", le dijo a Bennett.