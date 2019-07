May pide "compromiso" a políticos británicos antes de dejar el gobierno

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, pidió a la clase política británica mayor "voluntad de compromiso" y "pragmatismo", en uno de sus últimos discursos públicos antes de dejar la jefatura de gobierno el próximo miércoles.

"La falta de habilidad para combinar principios con pragmatismo, y de llegar a compromisos cuando es necesario, han conducido al discurso político por el camino incorrecto", advirtió la líder conservadora.

La próxima semana, Boris Johnson o bien Jeremy Hunt, los dos candidatos a sucederla al frente de la formación "tory", que han endurecido en los últimos días su postura sobre el "brexit", podrían heredar el cargo de primer ministro del Reino Unido.

"He dicho de manera consistente que creo que lo mejor para el Reino Unido es abandonar la Unión Europea con un buen acuerdo", dijo May. "Será la responsabilidad de mi sucesor encontrar una vía" para que el Parlamento respalde un pacto, agregó.

Tanto Johnson como Hunt han declarado que no aceptarán ningún acuerdo que incluya la polémica cláusula de salvaguarda para la frontera de Irlanda del Norte, una condición indispensable hasta ahora para la UE.

