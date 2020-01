Policía de Londres usará cámaras de vigilancia con reconocimiento facial

La Policía Metropolitana de Londres (MET) utilizará cámaras de vigilancia con tecnología de reconocimiento facial para detectar a criminales violentos.

"Como fuerza policial moderna, tenemos que utilizar tecnologías modernas para proteger a los londinenses", declaró Nick Ephgrave, comisario asistente del MET, citado por El Mercurio, quien afirma que "la gente apoya la medida, según investigaciones independientes".

Los aparatos serán instalados en sectores que la policía considera altamente inseguros y estarán claramente señalizados: buscarán rostros que estén en la lista de delincuentes violentos y peligrosos.



LIVE FACIAL RECOGNITION | We are using the latest technology to tackle crime and keep Londoners safe. Live Facial Recognition will assist us locate and identify those wanted by police for violent offences and serious crimes. 👉 https://t.co/ZhhNeJPHT5 pic.twitter.com/0IWaCZOzln

La MET defendió el uso de estas tecnologías debido a que "ayudará a combatir delitos graves, como violencia con armas de fuego, explotación sexual infantil, y apoyará a los más vulnerables", consignó el diario Crónica de Argentina.

Este sistema es blanco de críticas por violentar el derecho a la privacidad. La organización Big Brother Watch, asegura que "es una enorme expansión del estado de vigilancia y una seria amenaza a las libertades del Reino Unido".

Amnistía Internacional también se sumó a las críticas, al afirmar que "esta tecnología pone muchos derechos humanos en peligro, incluidos el derecho a la privacidad, a no ser discriminado y a la libertad de expresión", dijo Anna Bacciarelli, investigadora relacionada a estos temas en la ONG.

Según las pruebas, las cámaras tienen un 70 por ciento de acierto y en uno de cada mil casos, un inocente podría ser confundido con un sospechoso, explicó el Daily Mail.

#WATCH | this video which highlights how Live Facial Recognition technology will be used to help us bear down on serious violence and keep people safe in #London



More info 👉 https://t.co/ZhhNeJPHT5 https://t.co/tIXGL9bRQL pic.twitter.com/MJaMEB3uAD