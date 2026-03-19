Reino Unido: brote de meningitis B genera alarma y deja sin stock vacunas en farmacias

Un brote de meningitis B detectado en el sureste de Inglaterra ha encendido las alertas, provocando una alta demanda por vacunas que ya comienza a superar la disponibilidad en farmacias.

El foco inicial se sitúa en Canterbury, ciudad donde se han registrado hasta ahora dos fallecidos —ambos estudiantes— y más de 20 contagios vinculados, en su mayoría, a la comunidad universitaria. Se presume que el origen estuvo en la discoteca Chemistry, frecuentada por alumnos de la cercana Universidad de Kent.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido confirmó que investiga un brote "explosivo" de esta enfermedad meningocócica del grupo B en la región de Kent, con 15 casos confirmados en laboratorio y otros 12 en estudio, alcanzando un total de 27.

La preocupación ha escalado a nivel internacional, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó la importancia de un diagnóstico y tratamiento oportuno frente a esta infección bacteriana, que puede inflamar las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal y resultar letal si no se trata a tiempo.

Como medida preventiva, las autoridades han administrado más de 2.500 dosis de antibióticos a estudiantes, contactos estrechos y personas que asistieron al local nocturno entre el 5 y el 7 de marzo.

A pesar de que el ministro de Salud británico, Wes Streeting, afirmó que el brote no ha sido catalogado como un "incidente nacional", el aumento rápido de casos ha generado inquietud en la población. Esto ha impulsado a muchos a buscar la vacuna de manera privada, saturando el sistema.

Según la Asociación Nacional de Farmacias, el 87 por ciento de los establecimientos reportó un fuerte aumento en la demanda, principalmente por parte de padres preocupados, superando ampliamente la oferta disponible.

El costo de la vacuna bordea las 110 libras (aproximadamente 130 mil pesos chilenos) por dosis, y el tratamiento completo requiere entre dos y tres aplicaciones, elevando el gasto total.

La alta demanda también se ha reflejado en plataformas digitales. Usuarios que intentan agendar vacunación en cadenas como "Boots" se han encontrado con filas virtuales, comparadas en redes sociales con la compra de entradas para conciertos. Tanto esta cadena como "Superdrug" han advertido sobre una "escasez nacional" y habilitado listas de espera.

Desde farmacias independientes, la situación es similar. "No hay stock, ningún distribuidor tiene. Y como no hay existencias no podemos dársela a nadie, ni de manera privada, ni con receta", explicó un farmacéutico en Londres.

Especialistas recuerdan que la meningitis B se transmite por contacto directo, como besos o compartir bebidas, y que no es tan contagiosa como virus respiratorios. Por ello, los brotes suelen mantenerse acotados a zonas específicas.

Por ahora, los casos siguen concentrados en Kent, donde se implementó un plan de vacunación selectiva en el campus universitario. Se espera contactar a cerca de 5.000 estudiantes para ofrecerles la inmunización de forma prioritaria.