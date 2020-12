El Reino Unido y la UE interrumpen las negociaciones ante la falta de avances

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) han acordado interrumpir las negociaciones para definir su relación pos-Brexit por la persistencia de "diferencias significativas" que impiden que "se den las condiciones para un acuerdo".

En un breve comunicado conjunto difundido a través de sus cuentas de Twitter, los negociadores británico, David Frost, y comunitario, Michel Barnier, explicaron que han acordado detener las conversaciones para informar a sus superiores del estado del diálogo.

