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Tópicos: Mundo | Reino Unido | Relaciones Exteriores

"Mil días para preparar la guerra": La advertencia de Reino Unido sobre la amenaza rusa

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El ministro de Defensa, Wes Streeting, alertó sobre el fortalecimiento de los enemigos de su país, y su potencial desestabilizador para toda Europa.

Proyectó que en 2030 potencias hostiles habrán consolidado su "fuerza de choque y economía bélica".

 Pexels (referencial)

Streeting planteó abiertamente, en un artículo publicado en la prensa británica, la imagen de "tanques rusos atravesando nuestras fronteras".

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El ministro británico de Defensa, Wes Streeting, cree que el Reino Unido tiene mil días para prepararse para la guerra.

En un artículo publicado en el diario Telegraph, dio a entender que Rusia es la amenaza existencial para su país y toda Europa.

"Nuestros adversarios se lo deben pensar dos veces antes de atacarnos. Y si no lo conseguimos, debemos asegurarnos que el Reino Unido está listo para la guerra", señala Streeting, antes de hacer un balance de todas las fuerzas de tierra, mar y aire con que cuenta el país.

Para Streeting, lo que ha cambiado no es la voluntad de los enemigos del Reino Unido de dañar al país, sino su capacidad: "Para el 2030, su fuerza de choque y su economía de guerra los pueden poner en posición de atacarnos, y esto nos da poco más de mil días para completar nuestra misión: prepararnos con nuestros aliados para luchar y ganar".

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"Nuestros adversarios lo deben pensar dos veces antes de atacarnos", enfatizó el titular de defensa. (FOTO: Wes Streeting/Facebook)

En su artículo, el ministro cita explícitamente la amenaza que suponen "tanques rusos atravesando nuestras fronteras", pero a esa le añade otras como "el terrorismo apoyado por un Estado o los actos hostiles de sabotaje diseñados para perturbar nuestras vidas" y para "extender el miedo" entre los ciudadanos, una posible alusión a Irán.

Preparación de la población civil y gasto militar

Hace solo dos días, el Gobierno lanzó un llamado para que la población se preparase para un escenario de emergencia -fuera climática o una catástrofe de otro tipo- y guardara agua potable y alimentos enlatados ante un eventual escenario de caída de las comunicaciones y de los medios de pago electrónicos durante tres días seguidos.

El ministro critica a los conservadores por haber dejado al Reino Unido "con el ejército más menguado desde las guerras napoleónicas", y se jacta de que su Gobierno laborista ha emprendido el incremento en gasto de defensa más grande desde la Guerra Fría.

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