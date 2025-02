Reino Unido anunció "el mayor gasto en defensa desde la Guerra Fría"

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este martes que el Reino Unido aumentará al 2,5% del producto interior bruto (PIB) el presupuesto de defensa del país para el año 2027, el más importante desde el final de la Guerra Fría, en respuesta a la situación global creada por la invasión rusa de Ucrania.

En una declaración en la Cámara de los Comunes, el líder laborista comunicó que espera incluso subir al 3% ese presupuesto de defensa durante la próxima legislatura.

Para hacer frente a este abultado incremento en defensa, el Gobierno reducirá el actual 0,5% del PIB que destina a la cooperación internacional al 0,3% en 2027.

