UE presenta su plan de negociación con Londres, 48 horas después del brexit

El negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, presentará este lunes su borrador con las directrices de los Estados miembros de la UE para la negociación con el Reino Unido.

Tras el inicio de la salida del Reino Unido, que comprenderá 11 meses de transición, Barnier sostuvo que tiene "una cosa clara, lo primero es el interés de la UE, de cada uno de sus Estados miembros y de todos sus ciudadanos" y emplazó que es el momento de "empezar a mirar hacia adelante".

It’s time now to start looking forward. On Monday, I will present a draft mandate for the negotiations with the #UK.



One thing is clear: the interests of 🇪🇺, of each and every Member State and of all our citizens come first.https://t.co/CRmsGviUYO pic.twitter.com/JaiGEmjTq0