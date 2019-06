Abuela inició carrera como webcammer erótica por necesidad

Abby Roberts tiene siete nietos, un matrimonio feliz y una inesperada carrera en la industria sexual, pues trabaja como webcammer erótica y como actriz pornográfica desde hace algunos años.

La abuela no piensa en su jubilación ni en descansar pues es ella quien lleva el dinero a la casa. Su esposo no trabaja debido a una discapacidad.

"En promedio trabajo unas ocho horas al día. Algunos dicen que soy trabajólica pero es que amo lo que hago", afirmó la mujer de 58 años en un documental emitido por la cadena británica Channel 5.

Abby explicó que diariamente satisface a hombres mediante webcam vestida con lencería o sin ella.

Además filma unas seis películas porno mensuales con sujetos que la visitan mientras su esposo mira televisión en la pieza del lado.

La abuela detalló que su marido tiene una condición cardíaca que le impide tener sexo y decidieron hace tiempo el rumbo laboral actual de ella. "No importa quien gane el dinero, mientras nos amemos el uno al otro", declaró la mujer.

Abby dijo estar preparada para el momento en que sus nietos se enteren de su material explícito. "Si se me acercan y me dicen 'te vi en internet teniendo sexo', les diría 'bueno, el sexo es parte de la vida y no es nada para esconder'."