Británico dio la vuelta al mundo a pie: Inició su viaje en Chile hace 28 años

Después de 28 años de viaje, el aventurero británico Karl Bushby llegó este lunes a Hull, su ciudad natal en el noreste de Inglaterra, tras completar una vuelta al mundo a pie que comenzó en el sur de Chile en 1998.

El hombre fue recibido por una multitud de cerca de 500 personas en el centro de la ciudad, donde se reunieron para celebrar el término de su travesía de 50 mil kilómetros por 29 países.

Durante el recorrido, el exmilitar enfrentó numerosos obstáculos, entre ellos la pandemia del COVID-19, la crisis financiera y problemas para obtener visas, además de atravesar selvas, montañas, desiertos y mares de hielo.

"No hice esto solo. Había un gran equipo, el equipo más grande: la Tierra. Eso es lo que hizo falta para que pudiera regresar", comentó Bushby ante quienes llegaron a recibirlo.

Al iniciar la aventura, cuando tenía 29 años, el explorador se propuso cumplir dos condiciones: no utilizar ningún medio de transporte para avanzar y no regresar a casa hasta completar el desafío.

Su recorrido comenzó en el extremo sur de Chile y continuó por todo el continente americano, hasta cruzar el estrecho de Bering desde Alaska hacia Rusia. Posteriormente, avanzó por Asia Central y Europa hasta llegar a Reino Unido.

Con 57 años, Bushby todavía deberá completar un último trayecto hasta la casa de su madre, Angela, luego de participar en una ceremonia organizada por la Municipalidad de Hull. Allí también podrá reencontrarse con su hijo Adam, de 32 años, y conocer por primera vez a su nieta de 12 años.

La alcaldesa de Hull, Maria Coward, destacó el impacto de su hazaña y el orgullo de la comunidad por su regreso. "Muchísimas personas han seguido la épica aventura de Karl. Todos nos hemos sentido inspirados por su espíritu, su tenacidad y su férrea determinación", señaló, agregando que la ciudad siente "un enorme orgullo por su increíble hazaña".

Bushby inició el desafío después del quiebre de su matrimonio, cuando su esposa se trasladó a Irlanda del Norte junto al hijo de ambos.

A lo largo de casi tres décadas, debió detener su recorrido en distintas ocasiones. Rusia le negó la visa durante años, mientras que la crisis financiera de 2008 y la pandemia del COVID-19 representaron, en conjunto, 14 años de interrupciones.

Durante esos periodos permaneció en los lugares donde se encontraba, entre ellos México, y retomó la caminata desde el mismo punto en que la había suspendido una vez superados los inconvenientes.

A comienzos de octubre llegó a Reino Unido después de cruzar a nado el canal de la Mancha desde el norte de Francia. En una playa cercana a Dover, en el sur de Inglaterra, fue recibido por un grupo de familiares y amigos, entre ellos su padre.

En la última parte del viaje también estuvo acompañado por el cineasta alemán Werner Herzog y un equipo de rodaje, que prepara un documental sobre la experiencia llamado "Walk of Life" (El camino de la vida).

La productora de la película ha apoyado al exmilitar durante los últimos 16 años, entregándole ayuda económica y logística para continuar con su aventura.

Sin embargo, el regreso también representa un nuevo desafío para Bushby, quien aseguró que le inquietaba volver a una vida cotidiana en Reino Unido. "Tendré que intentar reintegrarme en el mundo de los adultos", dijo.