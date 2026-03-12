Hombre despertó completamente azul y terminó en urgencias: Motivo lo dejó en vergüenza

Un hombre de 42 años llegó a un hospital en el Reino Unido tras despertar con todo su cuerpo de color azul, situación que generó preocupación tanto en él como en el personal médico que lo atendió.

Se trata de Tommy Lynch, quien relató que tras dormir cerca de 14 horas se levantó y notó que su piel tenía un intenso tono azulado, similar al de los personajes de la película "Avatar".

Fue entonces que acudió a un centro de salud cercano junto a un amigo, alarmado por lo que podría tratarse de un problema de salud grave.

"Todos en la recepción me miraban como si hubieran visto un fantasma. Me acerqué al mostrador y dije: 'Hola, me desperté azul'", relató al medio británico The Mirror.

Debido a su estado, los médicos lo evaluaron rápidamente e incluso le administraron oxígeno mientras intentaban determinar el origen del extraño color de su piel. El propio Lynch contó que los profesionales aseguraban no haber visto antes a alguien con ese tono de piel.

Sin embargo, el misterio se resolvió durante un procedimiento rutinario. Al limpiar uno de sus brazos con una toalla con alcohol para extraer sangre, el color azul comenzó a salir de la piel, lo que permitió descubrir que no se trataba de una condición médica.

La explicación estaba en algo mucho más simple: la noche anterior el hombre había cambiado las sábanas de su cama por unas nuevas de color azul y se acostó sin lavarlas previamente, lo que provocó que el tinte se transfiriera a su cuerpo mientras dormía.

Tras descubrir la causa, la situación generó risas entre el personal médico, aunque el protagonista reconoció que sintió bastante vergüenza por el episodio. "Estaba mortificado, pero dijeron que al menos les había dado una buena historia", comentó.

El color no desapareció de inmediato y Lynch aseguró que pasó cerca de una semana intentando quitarlo completamente de su piel. "El agua salía azul cuando me bañaba", relató.

Luego de la experiencia, el hombre afirmó que lo primero que hizo al llegar a su casa fue lavar las sábanas y dejó una recomendación a otros: siempre lavarlas antes de usarlas por primera vez.