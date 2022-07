Mujer con discapacidad es multada por estacionarse en espacio para personas con discapacidad

Un caso que desafía al sentido común se dio a conocer en Cardiff, Gales, donde una mujer con discapacidad, que debe usar silla de ruedas, fue multada por utilizar un estacionamiento para personas con discapacidad del edificio donde vive.

La mujer enfrenta varias sanciones que suman más de 1.000 libras esterlinas, cerca de 1,2 millones de pesos chilenos, debido a que prefiere ocupar el espacio destinado para las visitas, ya que le es imposible acceder al estacionamiento designado a su departamento.

Según relató a BBC Cerys Gemma, la afectada, su estacionamiento personal tiene un pilar a un costado y el auto del otro lado a muy poca distancia, por lo que no puede abrir la puerta de conductor al punto que quepa su silla de ruedas, para así bajar o subir.

'I'm at breaking point... something has to change'



