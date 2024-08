Niña no pudo viajar a Disney por llamarse igual a personaje de "Game of Thrones"

Un insólito hecho vivió una familia luego que se le negara la solicitud de pasaporte a su hija de seis años por llamarse Khaleesi Holloway, igual a un personaje de la saga "Game of Thrones", y vio frustradas sus vacaciones a Disneyland París.

La Oficina de Pasaportes del Reino Unido se negó a emitir el documento porque el nombre infringía las normas de marca registrada, a menos que Warner Bros Discovery –propietaria del nombre- diera el visto bueno, según consignó BBC.

En esa línea, la solución expuesta por el órgano fue que la familia se comunicara directoramente con WBD para obtener su aprobación y así recibir el documento.

El nombre corresponde al personaje de Daenerys Targaryen, interpretado por Emilia Clarke, que recibe el alias de "Khaleesi", traducido como "reina" del Dothraki, lengua inventada por George R.R. Martin, creador de la saga.

TODO SE TRATÓ DE UN ERROR

No obstante, la Oficina de Pasaportes reculó su decisión y señalaron que todo se trató de un error, por lo que la solicitud estaba siendo tramitada. "Podemos confirmar que la solicitud está siendo procesada y pedimos disculpas a la familia por la demora", comunicaron desde el Ministerio del Interior.

Por su parte, la madre de la niña dijo a dicho medio que se encuentra "devastada" porque "estábamos ansiosas por nuestras primeras vacaciones juntas".

Igualmente, la mujer aclaró que se contactó con sus abogados y estos le dijeron que si bien WBD posee la marca registrada de "Game of Thrones", esta se aplica para bienes y servicios y no del nombre de una persona, por lo que no tenían por qué negarle el documento a su hija.

Por ello, la mujer reclamó que todo se resolvió por haber hecho pública la situación a través de redes sociales o "no se habría hecho nada".