The End: Hoy es el último día del Reino Unido en la Unión Europea

Tras cuatro años y medio de negociaciones por el referéndum que resolvió la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la Cámara de los Lores respaldó la noche del miércoles la ley que traslada al cuerpo legal británico los términos del acuerdo sobre su futura relación con la comunidad política, concluyendo así la tramitación parlamentaria del Brexit, en una única jornada.

Los parlamentarios completaron la lectura de la norma y ésta quedó aprobada sin oposición, a pesar de que el gobierno del primer ministro, el conservador Boris Johnson, no tiene mayoría en la Cámara Alta.

Durante la tarde de ayer, la Cámara de los Comunes (Baja) ya había dado su visto bueno a la legislación con una holgada mayoría de 448 votos, gracias al respaldo de los dos principales partidos, el conservador y el laborista, primero de la oposición.

By signing this deal, we fulfill the sovereign wish of the British people to live under their own laws, made by their own elected Parliament.