Condenan a 11 años de cárcel a político ruso crítico de la guerra en Ucrania

La justicia rusa condenó a 11 años y un mes de cárcel a Lev Shlosberg, dirigente del partido opositor Yábloko y con arresto domiciliario desde junio de 2025, por criticar la campaña militar del Kremlin contra Ucrania.

Según informó su partido a través de la red Telegram, los cargos del tribunal de Pskov incluyen "desacreditar y difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas", a través de un video con que pidió un alto el fuego.

Shlosberg también compartió en 2022 una portada del diario británico Daily Mirror con la imagen de una mujer ensangrentada y el presidente ruso, Vladímir Putin, y la frase "Su sangre...en tus manos".

El opositor ya había sido castigado en noviembre de 2025 a 420 horas de trabajos sociales por incumplir con sus obligaciones como agente extranjero.

De 63 años, el político ya se enfrentó a las autoridades del régimen de Putin en 2014, al denunciar que soldados rusos estaban combatiendo en territorio ucraniano, lo que fue entonces negado categóricamente por el presidente.

Se trata del "colapso del moderno sistema judicial ruso", dijo el partido, que ya suma ocho miembros encarcelados por criticar la ofensiva de Putin contra Ucrania.