El gigante informático ruso, Yandex, el nuevo objetivo de los ataques ucranianos

El gigante informático ruso Yandex se convirtió en el nuevo objetivo de los ataques ucranianos, que ya han alcanzado tres centros de datos y provocado fallos en los servicios de esta corporación no solo en Rusia sino en varios países postsoviéticos.

El ataque más reciente fue perpetrado la víspera contra el centro de datos de la región de Vladímir, ubicado 200 kilómetros al este de Moscú, cuya infraestructura "resultó dañada y su funcionamiento se detuvo completamente", según reconoció la corporación en un comunicado.

Anteriormente, drones ucranianos impactaron en los centros de datos de Sásovo (Riazán), el jueves, y Kaluga, el viernes, dañando la infraestructura de estos, en respuesta a una ola de ataques rusos lanzada desde septiembre que han afectado a los sistemas ucranianos Tenet (Odesa) y Novo (Kiev), entre otros.

Kremlin reconoció pérdidas tras ataques

El Kremlin reconoció hoy que los ataques ucranianos causaron pérdidas al gigante informático ruso Yandex, pero consideró anticipado valorar su magnitud y aseveró que el Gobierno ruso debate el tema.

"Es cierto que (Yandex) enfrenta dificultades en estos momentos, y naturalmente este tema se debate en el Gobierno", aseveró el vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

No obstante, señaló que "todavía es temprano para hablar (sobre la magnitud) de las pérdidas financieras".

"Como ustedes saben se trata de una compañía muy fuerte, muy potente", indicó, al señalar que Yandex "toma medidas de urgencia para paliar las consecuencias".

Servicios afectados en varios países postsoviéticos

Los usuarios de Yandex de varios países postsoviéticos reportaron fallos en el servicio de esta plataforma tras el ataque ucraniano contra un centro de datos de la compañía, el tercero en los últimos días.

En Bielorrusia, principal aliado de Rusia en la guerra contra Ucrania, los usuarios sufrieron graves fallos de los servicios de Yandex, particularmente de la aplicación Go, que gestiona los servicios de taxis y entrega a domicilio, según el portal informativo local 'Grondenskaya pravda'.

Los usuarios de Kazajistán también experimentaron dificultades con esta aplicación, según el portal de noticias Ulysmedia.kz, que informó de problemas semejantes en Uzbekistán, Turquía, Armenia y Serbia.

Según el medio digital armenio News.am, en esta nación caucásica dejó de funcionar el servicio de llamada de taxis y el trazado de rutas en Yandex Go.

Asimismo, en Kirguistán dejó de funcionar el servicio Yandex Yedá, encargado de entrega de comida a domicilio, así como el servicio de taxi, según informó una corresponsal de TASS en esta república postsoviética.