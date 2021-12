"Es absolutamente injusto": Profesora fue despedida por sensual video que llegó a apoderados

La profesora de una escuela rusa afirma que fue despedida luego de que una estudiante encontrara en su Instagram un video erótico que se hizo viral en redes sociales.

Viktoria Kashirina, de 23 años, aparecía en el video desnudándose hasta quedar en lencería. Además, se balanceaba y tiraba al suelo, según explica el medio NY Post.

Cuando el registro llegó a los padres, inmediatamente decidieron quejarse con los administradores de la escuela. Incluso una madre envió un duro pensaje a la profesora.

"Por favor, no publique videos tan explícitos o cierre -sus redes sociales-. Mi hija ve esto y claramente estás ganando elogios, pero no como maestra", decía.

El video fue "extendiéndose como la pólvora entre los padres" hasta que llegó al director del establecimiento que tomó la decisión de despedirla porque el contenido iba en contra de los "principios morales" de la escuela, informa Mirror UK.

La profesora de lengua y literatura se defendió: "El despido es absolutamente injusto porque no hay nada que contradiga las reglas de mi contrato de trabajo. El comportamiento inmoral es generalmente un concepto muy abstracto".

Russian teacher Viktoria Kashirina fired after this racy strip tease video went viral on social media. pic.twitter.com/J9xkX2txbT