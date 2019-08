Interceptan un F-18 de la OTAN que se acercó a avión del ministro de Defensa ruso

Cazas rusos Su-27 interceptaron este martes a un F-18 de la OTAN que se intentó acercar al avión donde viajaba el ministro del Defensa ruso, Serguéi Shoigú, cuando éste sobrevolaba aguas neutrales del mar Báltico.

En el vídeo que divulgó el canal del ministerio de Defensa ruso, "Zvezdá" (Estrella), se ve cómo los cazas rusos obligan al F-18 a alejarse del avión de Shoigú que volaba del enclave ruso de Kaliningrado a Moscú.

NATO F-18 fighter tried to approach Russian Defense Minister Sergei Shoigu's aircraft over the neutral waters of the Baltic, but was repelled by 2 Su-27s from the Russian Baltic Fleet. Russia’s Defense Ministry released the video of the incident #Russia #NATO #defense pic.twitter.com/yqreufZmqO