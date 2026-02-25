Condena del culto a la personalidad cumplió 70 años, con Rusia limpiando la imagen de Stalin

La condena del culto a la personalidad de Íosif Stalin durante el histórico XX Congreso Comunista de la Unión Soviética (PCUS) cumple este miércoles 70 años, en medio de un proceso de rehabilitación de la figura del controvertido dictador por parte del Kremlin.

"No diré que era un hombre dulce y bueno, pero fue la persona que construyó nuestro país, de cuya herencia seguimos nutriéndonos", dijo el cineasta Vladímir Bortko, que hoy comenzó en la región de Leningrado el rodaje de una película sobre el mandatario de origen georgiano.

La película es sólo el último de los intentos de limpiar la imagen de Stalin, a quien el presidente ruso, Vladímir Putin, ha defendido en los últimos años frente al legado de Lenin, al que responsabiliza de la desintegración de la URSS.

Excesos estalinistas

El discurso pronunciado hace 70 años por el secretario general, Nikita Jruschov, desveló no sólo a los soviéticos sino a todo el mundo -la intervención se publicó también en la prensa occidental- la magnitud de los excesos cometidos por Stalin contra su propio pueblo.

En el primer congreso desde la muerte de su antecesor, Jruschov recordó que fue él quien ideó el concepto de "enemigo del pueblo", que diezmó las filas del PCUS con injustas acusaciones que no exigían la presentación de pruebas y que conducían a juicios sumarios.

"¡Camaradas! Debemos acabar decididamente con el culto a la personalidad, de una vez y para siempre", proclamó.

Posteriormente, metió el dedo en la llaga al asegurar que Stalin aprobó personalmente entre 1937 y 1938 cientos de listas con los nombres de miles de personas que debían recibir represalias.

En unas palabras que seguramente provocaron escalofríos entre los presentes, responsabilizó al "poder ilimitado" del dictador del "exterminio físico y moral" de cientos de miles de soviéticos.

"Los ucranianos se libraron de ese destino sólo porque eran demasiados y no había donde enviarlos. De lo contrario, también los habría enviado", aseguró, en una afirmación de gran actualidad debido a la guerra en Ucrania, que cumplió el martes cuatro años.

La condena de Stalin se hizo realidad en el XXII congreso celebrado en 1961, tras lo que su momia fue retirada del mausoleo donde yacía junto a la de Lenin.

¿Lección olvidada?

La campaña de limpieza de la imagen del dictador georgiano sancionada por el Kremlin recibió un nuevo espaldarazo el año pasado con la decisión del heredero del PCUS, el Partido Comunista de Rusia (PCR), de criticar como falso el informe presentado por Jruschov.

Dicho documento contenía, según los comunistas, "hechos manipulados y acusaciones falsas contra Stalin", al tiempo que "distorsionaba la verdad sobre sus actividades estatales y del partido".

En la misma línea, en mayo de 2025 las autoridades reinstauraron un gigantesco bajorrelieve en el metro de Moscú -que cumplía 90 años- con una estatua de Stalin de tamaño mayor que el natural.

Ante el descontento de la oposición liberal y los defensores de los derechos humanos, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad y prohibieron terminantemente cualquier acto de protesta.

En su momento, Putin llamó a no olvidar la represión estalinista, pero tampoco el papel del dictador "en la victoria del pueblo soviético" sobre la Alemania nazi.

Desde la llegada de Putin al poder en 2000 se han instalado aproximadamente un centenar de monumentos en honor de Stalin por toda Rusia, tendencia que se aceleró desde la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014.

Al condenar el culto a la personalidad, según los historiadores, Jruschov instauró la gestión colegiada del Estado, a la que Putin ha dado la espalda al forjar de nuevo un sistema personalista con apoyo en los órganos de seguridad, como en tiempos de Stalin.

Futura película sobre la vida de Stalin

La productora rusa Triix Media comenzó en esta misma jornada el rodaje de una película sobre el dictador soviético, que se llamará "Stalin", y será interpretado por el veterano actor Ígor Mirkurbánov.

Citado por la agencia TASS, el director de la cinta afirmó que el guión estuvo en pausa durante 15 años hasta que Triix Media decidió sacarlo del baúl de los recuerdos, lo que consideró "un paso muy importante".

"En la película queremos mostrar no lo bueno o lo malo, sino que la verdad", afirmó Bortko.

La película, que tendrá cuatro episodios, se rodará también en San Petersburgo, Moscú y la costa del mar Negro, donde Stalin pasaba largas temporadas por motivos de salud.