Rusia denunció "intercepción ilegal" de petrolero 'Marinera' por parte de EE.UU.

El Ministerio de Transportes de Rusia denunció hoy la "intercepción ilegal" del petrolero 'Marinera' que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales, hecho que calificó de ilegal al contravenir la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.

"Hoy sobre las 15:00 hora de Moscú en mar abierto y fuera de los límites de las aguas territoriales de país alguno, el buque fue interceptado por la Guardia Costera de EE.UU. y se perdió la comunicación con el navío", indicó la autoridad rusa.

El Ministerio argumentó que el petrolero 'Marinera' recibió el pasado 24 de diciembre de 2025 "el permiso temporal para la navegación bajo la bandera de Rusia, otorgado sobre la base de la legislación rusa y las normas del derecho internacional".

"En correspondencia con las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en mar abierto se aplica el régimen de libertad de navegación y ningún Estado tiene derecho a aplicar la fuerza contra buques registrados adecuadamente en las jurisdicciones de terceros estados", señaló.

La Guardia Costera estadounidense abordó con éxito el tanquero 'Marinera', antes conocido como 'Bella 1', según un funcionario estadounidense citado por The New York Times.

El buque repelió un primer intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado del casco, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula para que figurara en el registro ruso.

La tripulación del navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, de acuerdo con la fuente, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron buques rusos en las proximidades.

Rusia había enviado a un submarino para escoltar al petrolero, según informó The Wall Street Journal, tras solicitar a Washington que detuviera la persecución de ese buque.

La Guardia Costera ha intentado incautar el barco desde fines de diciembre, cuando este iba en camino a cargar petróleo en Venezuela, como parte del bloqueo a los buques cisterna que transporten crudo venezolano que EE.UU. mantiene incluso tras la captura de Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York.

Este fue el tercer buque cisterna vinculado a Venezuela - como parte de una 'flota fantasma' que transporta crudo ilícito- que EE.UU. ha incautado desde que arreció la presión sobre el Gobierno del ahora prisionero Maduro, al que ha imputado con cargos de narcoterrorismo.

Exteriores denunció que "al buque ruso, por razones incomprensibles para nosotros, los militares de Estados Unidos y la OTAN dedican una atención excesiva y no proporcional a su estatus de navío civil", y añadió que la Guardia Costera de EE.UU. le persigue desde hace varios días.

"Esperamos que los países de Occidente, que declaran su apego a la libertad de navegación en alta mar, velen por el cumplimiento de este principio por parte de ellos mismos", concluyó la diplomacia rusa.