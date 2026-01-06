Tras los ataques estadounidenses contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el sociólogo Ricardo Mena, oficial de programas del Cono Sur del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), advirtió en Lo Que Queda del Día que, aunque la remoción de un dictador acusado de violaciones a los derechos humanos es un "objetivo súper legítimo, urgente y válido", el quebrantamiento de los principios del derecho internacional y la soberanía establece "precedentes delicados para el orden global".

"La democracia y el estado de derecho se construyen con procesos, con instituciones y respeto a las normas y no mediante el quebrantamiento o la violencia y vulnerando derechos para recuperar otros derechos", subrayó el experto, que alertó además que "la remoción de Maduro, aunque sea simbólicamente poderosa, no equivale automáticamente a que desaparezca el régimen", cuya estructura de poder sigue vigente.

Mena criticó la falta de una hoja de ruta clara por parte de Washington que priorice el liderazgo venezolano sobre la intervención unilateral: "Lo más preocupante es que no se considera nunca la voluntad del pueblo venezolano, que eligió a Edmundo González hace dos años", señaló el oficial, abogando por una transición que incluya un gobierno pluralista, justicia transicional, elecciones libres y que la comunidad internacional actúe como facilitadora y garante de la reconstrucción, no como protagonista, promoviendo una "cooperación horizontal".

