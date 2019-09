Rusia pregunta a Interpol por paradero del espía de la CIA en el Kremlin

Rusia informó este jueves que se dirigió a la Interpol para conocer el paradero del supuesto espía de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en el Kremlin, Oleg Smolenkov, que, según los medios, se encuentra viviendo en Estados Unidos desde 2017.

"El ciudadano ruso (Smolenkov) desapareció junto con su familia en el territorio de un Estado extranjero, cosa que llevó a la apertura inmediata de una causa penal en Rusia", dijo en una rueda de prensa la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

La diplomática comentaba así el escándalo desatado tras la publicación hace unos días en la prensa estadounidense de una información sobre un espía de alto rango en el Kremlin, al que Washington retiró de Rusia en 2017 temiendo por su seguridad.

El agente y su familia habrían sido "evacuados" a Estados Unidos desde Montenegro, adonde viajaron desde Moscú bajo el pretexto de pasar unas vacaciones.

Según informaron este lunes la cadena CNN y el diario The New York Times, la CIA retiró a su espía de más alto rango en Rusia meses después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, al considerar que su seguridad había quedado comprometida.

La portavoz rusa Zajárova señaló que la información "filtrada a los medios estadounidenses" sobre la estancia en EE. UU. de un ciudadano ruso dado por desaparecido es algo que "debe ser verificado", por lo que Rusia ha hecho la respectiva solicitud "por canales de la Interpol".

De acuerdo a las fuentes consultadas por la CNN, el cargo del agente le permitía tener acceso directo al presidente ruso, Vladímir Putin, y tomar imágenes de documentos de su escritorio.

La prensa rusa a su vez puso nombre al presunto espía, al escribir que se trata del ex funcionario de rango menor de la Administración presidencial rusa Oleg Smolenkov; el Kremlin confirmó esta semana que Smolenkov trabajó en la Administración presidencial, pero "no tuvo contactos" con Putin ya que "su cargo no contemplaba contactos con el presidente".

El presunto espía estaba viviendo en Washington, según la prensa

Según los medios, la CIA empezó a preocuparse por la seguridad de su informante y le instó a abandonar Rusia después de que el Kremlin supuestamente tratase de interferir en las elecciones de 2016 a la Casa Blanca en favor de Trump.

Tras llegar a EE. UU., el informante continuó viviendo bajo su nombre real en la localidad de Stafford (Virginia), a una hora de la capital estadounidense, informó The Washington Post.

De acuerdo con el rotativo, Smolenkov vivía con su familia en una lujosa vivienda de seis habitaciones, pero tuvo que abandonar la propiedad de forma apresurada después de que los medios estadounidenses informasen el lunes sobre un informante de la CIA en el Kremlin.

Reclutado desde la embajada rusa...

El supuesto espía, que tiene alrededor de 45 años, trabajó en la década pasada en la embajada rusa de Washington, donde presuntamente fue reclutado por la CIA.

Durante su estancia en la misión diplomática, Smolenkov estuvo bajo las órdenes del entonces embajador, Yuri Ushakov, que actualmente ocupa el cargo del asesor de Putin en política exterior.

Según Moscú, el nuevo "escándalo de espionaje" entre Rusia y EEUU corresponde a fines "propagandísticos" de cara a la campaña electoral en EEUU.

"La cadena (CNN) quería 'disparar' de esa manera contra el actual presidente" de EE.UU., consideró la portavoz de Exteriores de Rusia.