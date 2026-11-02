Rusia y Ucrania denuncian ciberataques con falsas alertas de emergencia

Rusia y Ucrania denunciaron este lunes ataques informáticos contra sus aplicaciones de alerta de emergencias, que provocaron el envío de notificaciones falsas a la población, según informaron las autoridades de ambos países.

En Ucrania, la Fuerza Aérea advirtió en Telegram que era "posible que la aplicación Air Alarm haya sido objeto de interferencias enemigas" y negó que existiesen "amenazas de radiación", como había señalado previamente el sistema.

El Centro de Comunicaciones Estratégicas de Ucrania acusó directamente a Rusia del ciberataque mediante una publicación en X, en la que compartió imágenes de algunas de las notificaciones falsas.

El organismo pidió a los ciudadanos ignorar cualquier "mensaje extraño" que apareciera en la aplicación.

Rusia reporta vulnerabilidad en su aplicación

En Rusia, el Ministerio de Situaciones de Emergencia informó que su aplicación móvil también fue objeto de un "ciberataque masivo", según un comunicado recogido por la agencia estatal TASS.

El ataque permitió enviar información falsa sobre una supuesta amenaza para la población, indicó el organismo.

La institución aseguró que ya comenzaron los trabajos para corregir la vulnerabilidad y restablecer el funcionamiento normal de la aplicación.

Rusia ha denunciado anteriormente ataques informáticos que atribuye a los servicios secretos ucranianos. A su vez, varios países europeos han acusado a Moscú de ejecutar ciberataques y campañas de desinformación.

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