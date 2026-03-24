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Tópicos: Mundo | Rusia

Rusia: Hombres que frecuenten saunas deberán someterse a un análisis de su esperma

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El Ministerio de Salud ruso emitió un comunicado para que las personas sean derivadas a un análisis y consulta con un urólogo.

"La infertilidad masculina a menudo se diagnostica en hombres que no presentan síntomas en su sistema reproductivo", señalaron.

Rusia: Hombres que frecuenten saunas deberán someterse a un análisis de su esperma
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Los hombres rusos que frecuenten saunas deberán someterse a un examen de la calidad de su esperma, informaron este martes medios locales, citando un documento que cambia las recomendaciones para las pruebas sobre salud reproductiva y fertilidad.

Sanidad ha cambiado las normas de procedimiento en las pruebas médicas, lo que incluye modificaciones en los cuestionarios a rellenar por el paciente.

La alta frecuencia a visitar saunas, cuyas altas temperaturas pueden influir negativamente en las facultades reproductivas, son motivo suficiente para que el paciente deba realizar un espermograma, según un documento aprobado por el Ministerio de Salud ruso, informó el portal Holod.

Si la persona responde afirmativamente a la pregunta de si visita saunas, será derivada a un análisis y consulta con un urólogo.

"La infertilidad masculina a menudo se diagnostica en hombres que no presentan síntomas en su sistema reproductivo. Por lo tanto, es fundamental implementar medidas preventivas proactivas y en varias etapas dentro del sistema de salud", señala el documento del Ministerio de Salud.

Aunque la medida fue aprobada a finales de febrero, no llamó la atención del público nacional hasta ahora.

En cuestionarios similares dirigidos a las mujeres, las autoridades recomiendan la consulta psicológica si una paciente no quiere tener hijos, un consejo que no se aplica para los hombres, informaron este mes medios rusos.

Las autoridades rusas, cada vez más envueltas en la biopolítica, tratan desde hace años aumentar la natalidad en el país, tradicionalmente despoblado y de vastos terrenos deshabitados.

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