Oficina de Bachelet pidió a Rusia la liberación inmediata del opositor Navalni

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este lunes la liberación "inmediata" del líder opositor ruso Alexéi Navalni, detenido el domingo por la policía tras aterrizar en un aeropuerto de Moscú.

Navalni, que volvió desde Alemania después de ser envenenado en agosto de 2020 con el agente químico Novichok, podría ser condenado a varios años de cárcel al no presentarse ante la autoridad por un antiguo caso penal.

"Estamos profundamente consternados por la detención de Alexéi Navalni, pedimos su liberación inmediata y que se respete su derecho a un proceso justo", señaló la oficina que dirige la ex Presidenta Michelle Bachelet, a través de su cuenta oficial en Twitter.

