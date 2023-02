"Todos van a morir": Mujer se desnuda y muerde a azafata en pleno vuelo

Una mujer causó caos en un vuelo de Rusia, luego que se desnudó en pleno avión, mordió a una azafata y comenzó a gritar a los demás pasajeros que "todos van a morir".

Según dio a conocer The New York Post, todo comenzó cuando los asistentes de vuelo le pidieron a la mujer identificada como Anzhelika Moskvitina, que apagara su cigarrillo luego que se encerró en el baño del avión para fumar.

Fue entonces cuando la mujer de 49 años comenzó a quitarse la ropa ante los demás pasajeros, incluyendo a niños, mientras les aseguraba que todos estaban condenados a morir.

"Señora, tome asiento y vístase. ¿Dónde está tu ropa? ¿Entiendes que estás violando las reglas de comportamiento en el avión? Hay niños aquí. Respétalos al menos", se le puede escuchar decir a una asistete de vuelo en un video que circula en redes sociales, ante lo cual Moskvitina le responde mordiéndole.

Afortunadamente, los miembros de la tripulación y los pasajeros de clase ejecutiva pudieron esposar a la mujer y volver a ponerle el sostén, mientras el avión llegaba al aeropuerto de Moscú, donde posteriormente fue detenida por la policía local.

