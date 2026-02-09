Síguenos:
Tópicos: Mundo | Rusia

Venganza brutal: Ruso noqueó a la hija de su jefe y la lanzó de comida a los cerdos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El inhumano crimen ocurrió en la ciudad de Krasnoyarsk, en la región de Siberia.

Venganza brutal: Ruso noqueó a la hija de su jefe y la lanzó de comida a los cerdos
 Jai79 en Pixabay

Ígor Zikov fue condenado a 23 años de cárcel.

Un tribunal de Siberia condenó este lunes a 23 años de cárcel a un granjero ruso por haber matado a una adolescente de 17 años dejando que la devoraran viva unos cerdos.

"Ígor Zikov fue declarado culpable de los delitos imputados y condenado a 23 años de prisión", anunció el Tribunal Regional de Krasnoyarsk en la red social rusa VK.

En noviembre de 2024, el ganadero tuvo un conflicto con el dueño de la granja en la que trabajaba, en el distrito de Uzhurski, en el centro del país y unos 250 kilómetros al suroeste de la capital regional de Krasnoyarsk.

Tras el desacuerdo, como acto de venganza y en estado de ebriedad, fue a buscar a su jefe a su domicilio, pero estando ausente, agredió a su hija de 17 años, que se encontraba sola.

Zykov llevó inconsciente a la menor de edad y la abandonó desangrándose en una granja de cerdos, que acabaron devorándola viva.

