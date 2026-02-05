Putin premió a científico ruso que propuso extracción de litio desde aguas subterráneas

El presidente ruso, Vladímir Putin, premió este jueves a un joven científico que propuso una tecnología única de extracción de litio, elemento químico indispensable para el desarrollo de baterías eléctricas, a partir de aguas subterráneas vinculadas a la producción de hidrocarburos y soluciones de residuos tecnológicos.

"El químico Dmitri Butilski propuso una tecnología única para extraer litio de agua de fuentes artesianas y soluciones tecnogénicas", afirmó el mandatario ruso durante la entrega de premios estatales de ciencia e innovación celebrada en el Kremlin.

Putin destacó que se trata de un material de importancia crítica para las altas tecnologías, ya que es un componente insustituible "para la producción de acumuladores de amplio espectro y tecnologías inteligentes, desde teléfonos móviles hasta automóviles eléctricos".

"El método desarrollado permite no solo extraer de modo eficaz el litio, sino volverlo a recuperar para la producción tras su uso. Esta solución será un nuevo aporte para la creación de una economía ecológica de ciclo cerrado", sostuvo.

Litio desde la producción de petróleo y gas

Según el joven científico, este método permite extraer este preciado material de las bolsas subterráneas de agua que se tornan accesibles durante la prospección de yacimientos de petróleo y gas.

"Todo el mundo anda corriendo detrás del litio y usted lo extraerá del agua", se maravilló el mandatario ruso.

Durante la entrega de premios, Putin celebró el aporte de los jóvenes científicos al desarrollo del país.

"Sus descubrimientos y desarrollos nos colman de seguridad en el desarrollo estable de la ciencia y vuestros logros se convertirán en una importante dirección a seguir por la nueva generación de investigadores", afirmó en la ceremonia celebrada en la Sala de Catalina del Palacio del Senado del Kremlin.

El mandatario ruso homenajeó a los premiados al asegurar que "se distinguen por su espíritu de pioneros".

"Ustedes no temen las preguntas a las que todavía no hay respuestas. Pero buscan las respuestas y las hallan. Buscan, encuentran soluciones y están enfocados en logros de magnitud nacional y mundial", aseveró, al señalar que los jóvenes científicos apostaron por "la causa digna, interesante y cautivadora de servir al progreso".

Señaló que "la pasión de la búsqueda infatigable de nuevos conocimientos es la garantía de grandes descubrimientos. De ellos depende en gran medida el futuro de nuestro país, su desarrollo y florecimiento".

La entrega de premios se celebró en vísperas del Día de la Ciencia rusa, celebrado todos los 8 de febrero desde 1999.