Zelenski: Sería una locura entregar el Donbás, como pide Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó este sábado de "locura" la posibilidad de que Ucrania entregue a Rusia la parte de su región del Donbás que aún está bajo control de Kiev, como exige el Kremlin como condición para poner fin a la guerra.

"No podemos simplemente retirarnos de nuestro territorio o intercambiar una parte de nuestro territorio. Es un poco una locura", dijo en una rueda de prensa celebrada en Múnich, donde antes había participado en la Conferencia de Seguridad, sobre la idea de que Ucrania pudiera acceder a esta propuesta formulada por Moscú en los contactos entre ambos bandos que tienen lugar con la mediación de EE.UU.

Zelenski confirmó una vez más que Rusia ha trasladado a las otras partes su disponibilidad a poner fin al conflicto armado si Ucrania se retira de lo que aún controla en el Donbás.

El Donbás está formado por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk, ambas en el este de Ucrania. Lugansk está controlada casi al cien por cien por Rusia, que ha logrado conquistar hasta ahora más de tres cuartos de Donetsk.

Zelenski dijo que la cuestión no es simplemente territorial, y recordó los muchos ucranianos que han muerto defendiendo el territorio del Donbás de la invasión rusa.

Durante la rueda de prensa, confirmó la posibilidad de que se negocie una nueva tregua energética como la que se declaró por unos días el pasado 30 de enero en la próxima ronda de contactos entre ucranianos, rusos y estadounidenses, que debe tener lugar el martes y el miércoles en Ginebra, Suiza.

Secretario de Estados Unidos: "No sabemos si los rusos van en serio para acabar con la guerra"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este sábado que EE.UU., que media entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra ruso-ucraniana, no sabe si Moscú negocia seriamente para acabar con ese conflicto, aunque Washington debe poner a prueba al país del presidente Vladímir Putin.

"No lo sabemos. No sabemos si los rusos van en serio para acabar con la guerra. Ellos dicen que sí", dijo Rubio en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde apuntó que su país va a seguir poniendo a prueba la voluntad negociadora de Moscú.

Rubio señaló que en las negociaciones entre ucranianos y rusos mediadas por EE.UU. se han producido avances, pero aún quedan asuntos difíciles que abordar.

"La buena noticia es que los temas que hay que tratar para acabar la guerra se han reducido y la mala noticia es que se han reducido hasta las cuestiones más difíciles a las que responder. Y en ese frente hay que seguir trabajando", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense, que puso en valor las medidas puestas en marcha por su Gobierno.

"Entre tanto, todo lo demás sigue pasando, EE.UU. ha impuesto sanciones adicionales al petróleo ruso, en nuestras conversaciones con la India hemos conseguido su compromiso para que dejen de comprar más petróleo ruso, Europa ha tomado sus pasos para avanzar, el programa PURL continúa y se vende armamento estadounidense para la guerra ucraniana", apuntó.

"No se está comprando tiempo", abundó Rubio al ser preguntado tras su discurso en la conferencia muniquesa, por el presidente de la CSM, Wolfgang Ischinger, si Rusia estaba jugando con los tiempos en la negociación con Ucrania.

"Vamos a seguir probando si hay un resultado con el que Ucrania pueda vivir y que Rusia acepte", aseveró el político estadounidense.

Está previsto que la tercera reunión entre ucranianos y rusos bajo mediación de EE.UU. tenga lugar los próximos días 17 y 18 en la ciudad suiza de Ginebra.