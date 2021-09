Alcalde recién electo de Johannesburgo murió en accidente de tránsito

El recién elegido alcalde de la ciudad sudafricana de Johannesburgo, Jolidee Matongo, falleció en la noche del sábado en un accidente de tránsito, un mes después de su nombramiento tras la muerte por Covid-19 de su antecesor, Geoff Makhubo.

Según confirmó el Gobierno, el político de 46 años y del oficialista Congreso Nacional Africano (CNA) murió tras trabajar durante el sábado en la campaña electoral por las elecciones municipales del próximo 1 de noviembre en el distrito de Soweto, donde nació, junto con el presidente del país, Cyril Ramaphosa.

"Nos quitaron al alcalde Matongo en un momento en que estaba totalmente inmerso en la mejora de las condiciones y la creación de oportunidades para toda la gente de Johannesburgo y los actores de la economía metropolitana", lamentó Ramaphosa a través de sus redes sociales.

