United Airlines exigirá usar audífonos en sus vuelos: Quienes no cumplan podrían ser expulsados

La aerolínea estadounidense United Airlines anunció una nueva normativa que obligará a sus pasajeros a usar auriculares al reproducir audio o video en dispositivos electrónicos durante los vuelos.

La compañía advirtió que quienes no cumplan con esta regla podrían ser expulsados del avión e incluso enfrentar la prohibición de viajar nuevamente con la empresa.

La medida quedó incorporada en el contrato de transporte que los pasajeros aceptan al momento de comprar sus pasajes, donde se establecen las normas y políticas de funcionamiento.

Según reportó el medio The New York Post, la actualización exige que todos los viajeros utilicen auriculares cuando reproduzcan contenido multimedia dentro del avión, con el objetivo de evitar molestias al resto de los pasajeros.

Desde United Airlines explicaron que la decisión se relaciona con la expansión del acceso a internet en sus aeronaves mediante el sistema Wi-Fi de Starlink, lo que ha facilitado que los pasajeros consuman más contenido en línea durante los vuelos.

La empresa precisó que solo un número reducido de personas suele reproducir audio sin auriculares, y que en caso de que un pasajero no lleve sus propios audífonos, la tripulación podrá entregarle uno sin costo.