Conferencia Episcopal: Visita del papa León XIV a Perú está segura "al 80%"

El papa León XIV está programando una visita a Perú en noviembre o inicios de diciembre de este año, un viaje que está cerrado "al 80%" y que será el primero del pontífice a América para reencontrarse con el país donde desarrolló la mayor parte de su vida pastoral, según anunció el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Carlos García.

"Probablemente será en el mes de noviembre, máximo en la primera semana de diciembre, al 80%, porque hay una estructura que se mueve", explicó García en una rueda de prensa tras regresar a Lima después de una visita ad limina que realizaron los 46 obispos del país andino al Vaticano, donde estuvieron reunidos con León XIV.

"El papa desea visitar a Perú, porque ama a Perú y tiene una gran gratitud con el país", señaló García, al agregar que tanto "el actual presidente (de Perú, José Jerí), como la presidenta anterior (Dina Boluarte) ya le habían dirigido una carta (de invitación), y esa carta vale para la visita. Ya está hecha la invitación, falta que los encargados lo procesen".