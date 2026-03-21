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Tópicos: Mundo | Vaticano | Papa León XIV

El papa llamó a frenar a los "sembradores de odio" que arrastran a la humanidad a la "barbarie"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El pontífice realizó el mensaje durante una audiencia con el movimiento de los Focolares en el Vaticano.

Advirtió que el “veneno de la división y la conflictividad” está afectando las relaciones sociales y llamó a promover unidad, diálogo y paz.

El papa llamó a frenar a los
 EFE (referencial)

El movimiento de los Focolares, es una organización laica presente en distintos países que promueve la unidad entre personas de diversas culturas y religiones.

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El papa León XIV ha animado este sábado a contener a los "sembradores de odio" que arrastran a la humanidad a la "barbarie", durante la audiencia que ha mantenido en el Vaticano con el movimiento de los Focolares.

El pontífice estadounidense agradeció a los miembros de esta organización por "testimoniar constantemente una nueva posibilidad de vida fraternal, reconciliada y alegre, entre personas de distintas edades, culturas, lengua y fe".

"Es una semilla simple pero potente que atrae a miles de mujeres y hombres y suscita vocaciones, genera un impulso evangelizador, pero también obras sociales, culturales, artísticas y económicas y es fermento de diálogo ecuménico e interreligioso", declaró.

Acto seguido, sostuvo que "actualmente se necesita mucho de dicho fermento de unidad" porque, alegó, "el veneno de la división y la conflictividad tiende a envenenar los corazones y las relaciones sociales".

"Esto debe ser confrontado con un ejemplo evangélico de unidad, de diálogo, de perdón y de paz", dijo.

Y agregó: "También a través de ustedes, Dios ha preparado, en las décadas pasadas, un gran pueblo de la paz, que precisamente en este momento histórico está llamado a servir de contrapeso y de contención frente a tantos sembradores de odio que hacen retroceder a la humanidad hacia formas de barbarie y de violencia".

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