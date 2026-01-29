Síguenos:
Tópicos: Mundo | Vaticano | Papa León XIV

El papa pide respetar la "justicia, la verdad y la caridad" en los casos de abusos dentro de la Iglesia

León XIV se reunió con participantes en la plenaria del Dicasterio y exhortó a "acoger y acompañar a los obispos y superiores generales" llamados a tratar los ilícitos.

En esa línea, expresó su gratitud por los numerosos documentos elaborados por la instancia "sobre cuestiones a menudo muy delicadas".

El papa pide respetar la
El sumo pontífice también valoró el trabajo del Dicasterio en la transmisión de la fe, en un momento donde "se ha producido una ruptura en la transmisión generacional de la fe cristiana entre el pueblo católico".

El papa León XIV instó este jueves a tratar casos de delitos reservados al Dicasterio de la Doctrina de la Fe, entre los que se encuentran los de abusos, respetando "la justicia, la verdad y la caridad".

León XIV mantuvo un encuentro este jueves con los participantes en la plenaria del Dicasterio de la Doctrina de la Fe e indicó la necesidad de "acoger y acompañar, con toda benevolencia y discernimiento, a los obispos y superiores generales llamados a tratar casos de delitos reservados" a este ministerio vaticano.

"Es un ámbito ministerial muy delicado, en el que es fundamental velar por que se respeten y cumplan siempre las exigencias de la justicia, la verdad y la caridad", subrayó León XIV.

El pontífice peruano-estadounidense también expresó su gratitud por los numerosos documentos elaborados por el Dicasterio "sobre cuestiones a menudo muy delicadas", como la declaración "Dignitas infinita", sobre la dignidad humana, que "en estos tiempos se ve gravemente amenazada por las guerras en curso" y por "una economía que prioriza el lucro".

Robert Prevost también valoró el trabajo de este ministerio vaticano en la transmisión de la fe al afirmar "que es innegable que, en las últimas décadas, se ha producido una ruptura en la transmisión generacional de la fe cristiana entre el pueblo católico".

"Crece el número de quienes ya no perciben el Evangelio como un recurso fundamental para su existencia, sobre todo entre las generaciones más jóvenes", aseveró.

Agregó que "hay muchos jóvenes que viven sin ninguna referencia a Dios y a la Iglesia, y si por una parte esto causa dolor en nosotros los creyentes, por otra debe llevarnos a redescubrir la dulce y consoladora alegría de evangelizar".

En portada