León XIV congregó a cardenales de todo el mundo para idear el futuro de la iglesia

El papa León XIV ha congregado desde este miércoles 7 en el Vaticano a cardenales de todo el mundo en una cumbre con la que pretende recabar sus pareceres sobre temas clave para el futuro de la iglesia, a menudo envuelta en divisiones.

Esta reunión de dos días se ha iniciado este miércoles a las 16:15 horas local y se dividirá en tres largas sesiones de debate entre todos los purpurados en el Aula del Sínodo vaticano.

Está previsto que el pontífice intervenga en estas jornadas y, en la mañana del jueves, a las 7:30 hora local, presidirá una misa ante todos ellos en la basílica de San Pedro.

La Santa Sede ilustrará las conclusiones del encuentro en una rueda de prensa a las 20:00 horas locales del jueves.

El Derecho Canónico define este tipo de foros como "consistorios extraordinarios" y permiten a los papas reunir a "todos" los cardenales del planeta para que le asesoren en caso de "especiales necesidades de la Iglesia" o de "asuntos de gravedad" (son distintos a los consistorios 'ordinarios', más limitados y frecuentes).

Francisco recurrió a esta potestad solo en 2014, ya que prefirió instituir un Consejo reducido para que le asesorara en sus reformas, mientras que en el pasado más reciente Juan Pablo II organizó hasta seis entre 1979 y 2001, siempre en momentos trascendentales.

Ahora León XIV, siguiendo las peticiones de muchos purpurados en las reuniones previas al cónclave de ser consultados más a menudo, ha convocado su primer consistorio extraordinario nada más clausurar la Navidad y el Jubileo, la última gran herencia de Francisco.

La reunión pretende "favorecer un discernimiento común y ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y ardua responsabilidad en el gobierno de la Iglesia universal", tal y como anunció la Santa Sede en su convocatoria el pasado 20 de diciembre.

A modo de preparación, el papa invitó a los asistentes a repasar dos documentos capitales del magisterio de su antecesor Francisco: su primera exhortación, 'Evangeli Gaudium' (2013), que preconizaba su idea de una iglesia "en salida" al mundo, y su Constitución 'Praedicate Evangelium' (2022) para la reforma de la Curia Romana.

Los temas a tratar serán el rol de esta última institución que reúne a las estructuras de poder y administrativas de la Santa Sede, así como la apuesta por la sinodalidad, es decir, la idea de una Iglesia comunitaria y que decide de forma colegial.

Pero también se hablará de liturgia, tema espinoso que en tiempos de Francisco dividió a las facciones reformistas de la iglesia y a los conservadores, a quienes León XIV ha tranquilizado al permitir celebrar de nuevo en el Vaticano una misa tridentina en latín, muy limitada por Bergoglio.

Este consistorio extraordinario marca así una nueva etapa en la historia de Prevost, después de ocho meses de su elección y de unos cambios curiales que por ahora se han producido de manera gradual, y se espera que le sirva para pergeñar la iglesia del futuro.

Precisamente este miércoles León XIV ha aludido a la necesidad de proseguir en las reformas eclesiásticas, siempre siguiendo los pasos del Concilio Vaticano II (1962-1965), que modernizó a la Iglesia y cuyas reformas a menudo son cuestionadas.

"Todavía debemos realizar más plenamente la reforma eclesial en clave ministerial y, ante de los desafíos actuales, estamos llamados a seguir siendo atentos intérpretes de los signos de los tiempos", ha instado el pontífice estadounidense en la audiencia general de este miércoles.

Por otro lado, este consistorio ha devuelto a los cardenales a Roma después del cónclave que sucedió a la muerte de Francisco el pasado abril y que alumbró la elección de León XIV.

Por el momento el Vaticano no ha confirmado cuántos de los 245 que actualmente componen el Colegio Cardenalicio participarán en esta cumbre, ya que sus preparativos han transcurrido con gran discreción.