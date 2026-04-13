León XIV respondió "sin miedo" a Trump

"No tengo miedo a la administración Trump" y "seguiré levantando la voz para construir la paz": así contestó el papa León XIV hoy a las descalificaciones del presidente de Estados Unidos que le tildó de "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior".

El pontífice hizo estas declaraciones a bordo del avión papal durante el vuelo hacia Argelia, donde comenzó este lunes su tercer viaje internacional. Nadie creía que el papa prudente y reservado pudiera contestar a las preguntas que los periodistas le hicieron a bordo cuando pasó uno a uno a saludarles.

"No, no le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso está aquí la Iglesia", dijo el papa con total tranquilidad.

Y agregó a los periodistas, cerca de 70: "No creo que el mensaje del Evangelio deba ser tergiversado como algunos lo están haciendo. Sigo manifestándome enérgicamente contra la guerra, tratando de promover la paz, el diálogo y el multilateralismo con los estados para buscar soluciones a los problemas. Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han muerto, y creo que alguien debe alzar la voz".

"Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz", aseveró

"Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el de construir la paz", añadió.

Agregó que él sólo está invitando "a todos para buscar la manera de construir puentes de paz y reconciliación, de buscar modos de evitar guerra siempre que se pueda".

"Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio", aseveró el pontífice, quien siente "mucho" las palabras que le dirigió Trump, pero él, según afirmó, seguirá con su misión.

"Creo que es muy importante volver a ese sendero, sea a través de Naciones Unidas, o de otras maneras y trabajar por la paz", añadió León XIV.

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió el domingo contra el papa León XIV y dijo que es "terrible en política exterior" aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a "dejar de complacer a la izquierda radical".

"El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".