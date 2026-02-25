León XIV visitará España del 6 al 12 de junio, quince años después de última visita papal

Quince años después, España volverá a recibir a un papa con la visita de León XIV anunciada este miércoles por la Santa Sede y que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, en el que será el cuarto viaje internacional de su reciente pontificado.

El papa estadounidense-peruano visitará España apenas un mes después de cumplir un año de pontificado -fue elegido el 8 de mayo de 2025- y tras un semestre marcado por una intensa agenda viajera que le llevará el 28 de marzo al Principado de Mónaco y del 13 al 23 de abril a África.

Quince años desde Benedicto XVI

De este modo, un papa regresará a España 15 años después de que lo hiciera Benedicto XVI en 2011, pues Francisco nunca llegó a visitar el país antes de morir en abril del año pasado.

Aunque el programa del viaje a España "se dará a conocer a su debido tiempo" según el comunicado oficial vaticano, es previsible que las citas fundamentales del viaje sean Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, según avanzó el pasado enero el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

De confirmarse, la escala de Robert Prevost en Barcelona coincidiría con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, el 10 de junio de 1926, y con la inauguración de la 'Torre de Jesús' de la Sagrada Familia, algo que adelantó recientemente el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas.

Y también en España es probable que León XIV realice el deseo que no pudo cumplir Francisco: visitar las Islas Canarias, una de las principales rutas migratorias entre África y Europa. Según publica el portal oficial Vatican News, las etapas del papa en el archipiélago serían Tenerife y Gran Canaria.

León XIV confesó hace unos meses en declaraciones a los medios su deseo de acudir a España, un país que recorrió en varias ocasiones antes de su elección en el cónclave de mayo de 2025 y en el que tiene raíces por parte de madre.

El actual papa retoma así la tradición de viajar a España de anteriores pontífices como Juan Pablo II, que cursó cinco visitas al país, y Benedicto XVI, que viajó tres veces.

Cuatro países africanos en 10 días

Unos meses antes de su viaje a España, el papa recorrerá durante 10 días cuatro países africanos: del 13 al 23 de abril emprenderá un viaje apostólico por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

El papa ya había expresado su interés en visitar Argelia, la patria de San Agustín y fundador de la orden a la que pertenece Robert Prevost, donde visitará tanto la capital, Argel, como la ciudad de Annaba, la antigua Hipona.

En Camerún, conocerá las ciudades de Yaundé, Bamenda y Duala en una región que vive una guerra civil desde hace una década en la que se enfrentan fuerzas armadas regulares con movimientos separatistas.

La siguiente etapa será Angola, un país de mayoría cristiana, mientras que para la última visita del periplo africano el papa ha elegido Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante de África.

Cuatro países africanos que nunca visitó Francisco, en un nuevo gesto de Prevost de seguir el camino de Bergoglio pero con un estilo y mensajes propios: el último viaje papal a África fue hace más de tres años, en febrero de 2023, cuando el papa argentino visitó la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

Se trata además de una peregrinación de 10 días, duración que acerca este viaje de León XIV al que realizó Juan Pablo II a África en 1985 cuando recorrió siete países en 11 días, según recuerdan hoy medios vaticanos.

Visita express a Mónaco

La agenda de viajes internacionales del pontífice para los próximos meses incluye una visita de un día, el 28 de marzo, al Principado de Mónaco, donde León XIV se convertirá en el primer papa en visitar este país.

El anuncio de este viaje ha llegado después de que el pasado 17 de enero recibiera en audiencia en el Vaticano al príncipe Alberto II, un encuentro en el que destacaron las buenas relaciones bilaterales existentes y "la contribución de la Iglesia católica a la vida social del principado".

El pasado noviembre, el soberano monegasco decidió hacer uso de sus prerrogativas y bloquear una ley en marcha para legalizar el aborto en este pequeño país donde el 90 % de sus habitantes se declara católico.