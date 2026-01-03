El analista internacional Gilberto Miranda afirmó en Cooperativa que, luego del bombardeo estadounidense perpetrado en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro, el "círculo de poder inmediato a él" jugará un rol importante en el mando del país.

"Creo que Delcy Rodríguez (vicepresidenta de Venezuela que ha condenado el ataque y denuncia la desaparición del líder chavista y de su esposa, Cilia Flores) va a tener un rol importante mientras tanto, pero vamos a ver esto dónde va a detenerse", expresó.

"Ella es quien, de alguna manera, le seguía (a Maduro). Pero va a ser muy importante lo que hagan su hermano, Jorge Rodríguez, y (el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado) Cabello. Diría que ellos son, junto con Vladimir Padrino (titular de Defensa), los que están al mando del país", señaló el experto.

Asimismo, "hay que mirar con mucha detención qué va a ocurrir si algunas facciones de la Fuerzas Armadas venezolanas se rebelan contra el poder establecido y se ponen al servicio de este ataque o se coordina para dar una señal. Pero es muy riesgoso todo lo que está ocurriendo: puede haber una división que decante incluso en enfrentamiento entre secciones de las FF.AA.", manifestó Aranda.

