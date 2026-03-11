En una jornada marcada por el cambio de mando, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, Aldo Casinelli, afirmó que el control de la derecha de la mesa directiva de la Cámara y el Senado "facilita la tramitación legislativa" a José Antonio Kast, un hito que no se registraba hace varios períodos.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el académico destacó que contar con un Mandatario y ambas corporaciones representando al mismo sector político es un hecho significativo que otorga un impulso estratégico a la gestión de Kast, calificando las negociaciones en el Congreso como un "gran triunfo" para la nueva Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

"Tienes un Presidente que representa a un sector y las dos corporaciones que representan al mismo sector político, esto significa que le estás dando continuidad (al nuevo Gobierno): tienes el control de la agenda en términos del manejo de la urgencia", advirtió en Cooperativa.

