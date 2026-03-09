Tras el empate de Universidad de Chile ante la U. de Concepción en el Nacional, el técnico Francisco Meneghini y el gerente deportivo Manuel Mayo exigieron explicaciones a Roberto Tobar, jefe de la comisión arbitral de la ANFP, por el polémico penal no cobrado al final del partido, por una mano evidente de Pablo Parra. El informe es de Maxi Videla para Cooperativa Deportes.

Nota del Editor: Aunque originalmente se mencionó a Michael Clark como unas de las personas que demandó explicaciones por el arbitraje, Cooperativa pudo corroborar que el luego que el presidente de Azul Azul no llegó hasta donde se encontraba Tobar.

