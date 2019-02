Diputado RD: La derecha tiene una obsesión enfermiza contra Bachelet

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Pablo Vidal (RD), afirmó que la derecha insiste en pedir la intervención de Michelle Bachelet en Venezuela porque padece una "obsesión enfermiza" con ella.



Vidal lamentó que, si bien algunas autoridades y parlamentarios condenaron que Miguel Bosé le exigiera "ven aquí, mueve tus nalgas con la autoridad que tienes", compartieran el fondo de sus críticas.

"Está bien que Miguel Bosé no entienda el funcionamiento de las Naciones Unidas, él es un artista, pero que no lo entienda la derecha chilena a estas alturas es simplemente inaceptable, porque tiene que ver con una obsesión enfermiza en contra de la ex Presidenta", sentenció.

Entre aquellos que aludieron a que la Alta Comisionada debió actuar de otra forma ante la crisis venezolana, estuvo el Presidente Sebastián Piñera, pese a que calificó las críticas de Bosé como "irrespetuosas".

Comparto q NU y Oficina Alto Comisionado de NU para los DDHH deben jugar un rol más activo y eficaz en recuperación libertades y respeto DDHH en Venezuela. Pero no comparto y rechazo las irrespetuosas palabras de un conocido cantante contra la ex presidenta de Chile M Bachelet — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 23 de febrero de 2019

Es por esto que Vidal pidió que el Mandatario manifieste "un rechazo claro y enérgico, no solo un tuit" a los dichos del cantante, que consideró como una "falta de respeto" contra Bachelet.

Diputado UDI: Fue inaceptable

En tanto, el secretario general de la UDI e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Issa Kort, también señaló que fue "inaceptable la forma en que el cantante hace un llamado a la Alta Comisionada".

"Exigimos por parte de él unas excusas públicas a la señora Michelle Bachelet, a la mujer, a la ex Presidenta, a la alta comisionada, porque ese trato a las mujeres, a ella y a ninguna, es aceptable", enfatizó.



Una postura distinta expresó la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, quien reiteró la exigencia a Bachelet para que se dirija a Venezuela: "El mundo se lo dice fuerte y claro".

El mundo se lo dice fuerte y claro. Vaya a constatar la vulneración de los derechos humanos a Venezuela y ejerza las funciones del cargo en el que fue designada. No hay excusa que valga para el silencio cómplice que mantiene la ex Presidenta @mbachelet https://t.co/DwwJfJgD8W — J Van Rysselberghe (@jvanbiobio) 22 de febrero de 2019

Comunidad venezolana descartó necesidad de su visita



El presidente de la ONG Venezuela en Chile, Luis Zurita, apuntó, en tanto, que ya no es momento para que Bachelet visite ese país.



"Estamos conscientes de que no existen las condiciones para que la Alta Comisionada viaje a Venezuela y haga un informe plenamente objetivo de la situación en cuanto a materia de derechos humanos", sostuvo.

Respecto al llamado de Bosé, Zurita rechazó el tono con que se emitió, pero afirmó que la comunidad venezolana está de acuerdo con quienes apuntan que Bachelet "de alguna u otra forma ha sido complaciente o un tanto negligente".



Una jornada de acopio se desarrollaría desde las 15:00 horas de hoy en la Parroquia Latinoamericana, con la participación de Guarequena Gutiérrez, representante diplomática designada por Juan Guaidó, además del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y el presidente (s) de la DC, Rodrigo Albornoz.