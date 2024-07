Elon Musk: Es hora de que el pueblo de Venezuela tenga un futuro mejor

El empresario Elon Musk pidió este sábado el apoyo para la venezolana María Corina Machado, inhabilitada para competir por la presidencia de su país pero que impulsa la candidatura de Edmundo González, quien se enfrenta mañana en las urnas al presidente Nicolás Maduro.

"Es hora de que el pueblo de Venezuela tenga la oportunidad de un futuro mejor. ¡Apoya a María Corina!", indicó el magnate en su red social X.

It is time for the people of Venezuela to have the chance for a better future.



Support Maria Corina! https://t.co/d122luXBbk