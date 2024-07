Evópoli: Bachelet no ha dicho ni una palabra sobre Venezuela

La timonel de Evópoli, Gloria Hutt, manifestó en El Primer Café de Cooperativa que le llama la atención que la expresidenta Michelle Bachelet (PS) no haya abordado la crisis desatada cuando, contra todo pronóstico, Nicolás Maduro se proclamó reelecto como jefe del régimen de Venezuela.

"Un liderazgo que echo de menos que se pronuncie es Michelle Bachelet, reconocida como líder del sector oficialista, y no ha dicho ni una palabra, y creo que es importante ese compromiso", observó la exministra.

Bachelet, quien también fuera alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, se refirió al tema por última vez el sábado, afirmando que "el mundo espera que las autoridades venezolanas acepten los resultados de manera pacífica, y que se pueda solucionar cualquier disputa a través de los canales legales establecidos".

Como la oposición venezolana ha insistido en que las actas no dan cuenta de un triunfo del chavisimo, Hutt aseveró que "no hacen falta más pruebas para demostrar que Maduro no tiene ninguna intención de abandonar el poder".

"Va a usar cualquier herramienta para quedarse, y creo que ni siquiera escenarios de negociación tienen espacio", cerró la dirigenta.